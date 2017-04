Designový ratanový nábytek VONE

Text: Prima Žena

30. dubna 2017 | 09:00

Ratanový nábytek se stal nedílnou součástí našich zahrad, domácností, veřejných prostor. VONE je značkou špičkového zahradního nábytku s univerzálním využitím. Ratanový nábytek VONE znamená ucelenou designovou řadu kvalitního a odolného nábytku.



Ratanový sedací set řady Privée

Ratanový nábytek Everly Retro Design

Ratanové lehátko řady Privée

Luxusní ratanová sestava RITONIA M

Ratanový nábytek ROMANCE

Originální vzhled, extravagance, u ratanového nábytku řady Privée už nemluvíme jen o odolném a kvalitním nábytku, ale o kusu krásného designu s využitím jak na Vaší terase, tak i v obývacím pokoji, zimní zahradě či hotelové lobby.Vychutnejte si chvilky oddechu v nábytku Everly z nové řady Retro Design. Pohodlně se posaďte a přeneste do atmosféry 50. let. Sestava Everly v sobě snoubí dokonalý retro design s funkčností a materiály 21. století. Skvělá atmosféra padesátých let, to je ratanová sestava Everly z řady Retro Design. Sestava je vhodná i k vnitřnímu užití.Originální vzhled, extravagance, u ratanového nábytku řady Privée už nemluvíme jen o odolném a kvalitním nábytku, ale o kusu krásného designu s využitím jak na Vaší terase, bazénu u Vašeho domu, zimní zahradě, tak u hotelového bazénu. Sestava vhodná na terasy , restaurace, zahradní restaurace, hotelové odpočinkové zóny, zimní zahrady, obývací zóny a vstupní prostory. Moderní a snadno údržbový nábytek z polyratanu je robustní s posílenou konstrukcí z hliníkové slitiny, která zajišťuje stabilitu celé konstrukce a přispívá k výraznému zvýšení pohodlí při sezení. Použitý polyratan je charakterizován nezvykle dlouhou životností a mimořádnou odolností.Určitý stupeň extravagance nikdy nemůže ublížit. Zvlášť pokud je v souladu se stylem a harmonií. Romance se svým neopakovatelným designem nabízí dvě sedadla se zvýšením pro nohy nebo sezení pro čtyři osoby. Nechte se inspirovat a zkuste, jak bude vyhovovat právě Vám.