Digestoř není jen doplněk

Text: Prima Žena

14. února 2017 | 15:00

Život v kuchyni bez digestoře je dnes takřka nemyslitelný. V současné době má zákazník možnost vybírat z velkého množství značek a modelů digestoří, od běžných se standardní výbavou až po luxusní modely, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.



Širokou nabídku digestoří nabízí na našem trhu italská značka AIRFORCE, která se v krátké době vypracovala mezi přední světové výrobce digestoří. V nabídce značky lze najít širokou škálu digestoří od praktických vestavných modelů až po designové skvosty.



Nejnovějším trendem v oblasti odsávání jsou digestoře řady AIRFORCE INTEGRA. Digestoř je v tomto případě bezdrátově propojena s indukční varnou deskou. Dotykové ovládání digestoře je integrováno v ovládacím panelu varné desky a umožňuje pohodlně ovládat všechny funkce digestoře bez použití dálkového ovladače.



Nejvýraznějšími zástupci této řady jsou modely ASPIRA INTEGRA INDUCTION. Digestoř je v tomto případě integrována přímo do varné desky, páry vzniklé při vaření jsou odsávány uzavíratelnou štěrbinou v zadní části indukční varné desky. Ventilační jednotka digestoře je umístěna v soklu kuchyňské skříňky a odsávaný vzduch je odváděn ven plochým odtahovým potrubím. Ventilační jednotku je také možné přemístit mimo kuchyni a docílit tak téměř bezhlučného provozu.



Výrobek lze vestavět do standardní pracovní desky a díky speciální konstrukci digestoře zůstane po instalaci ve skříňce dostatek místa pro zásuvky se standardní hloubkou. Digestoře Aspira Integra jsou dostupné buď ve variantě se čtyřmi varnými zónami nebo v bezzónovém provedení, které nabízí výhodu využití celé plochy varné desky například i pro větší typy nádobí.



V současné době se na trhu stále více prosazují také stropní digestoře. Jsou určeny do moderních kuchyní, ve kterých je cílem kompaktnost a čistota linií, a nabízí nadstandardní komfort při přípravě pokrmů. Komfort obsluhy je zajištěn dálkovým ovládáním, které je součástí výbavy digestoře. Volit můžete mezi modely, které jsou plně integrované do stropu nebo podhledu nad varným centrem, nebo mezi modely, které se instalují těsně pod strop.



