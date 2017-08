Elegantní dům s titanzinkovou fasádou

Text: Prima Žena

21. srpna 2017 | 12:00

Chtěli elegantní a nezaměnitelný dům, o jehož vzhled by se nemuseli složitě starat. Původní představa mladých manželů prošla v architektonickém studiu převratnými změnami. Na konci příběhu stojí originální stavba s titanzinkovou střechou i fasádou, kterou sám výrobce zařadil do prestižního katalogu dvaceti nejkrásnějších objektů z celého světa.

Jen žádný katalogový dům, říkali si manželé z Pardubicka, když přemýšleli nad svým budoucím bydlením. Jako své bydliště si vybrali obec v lůně České tabule, na dohled od známého hradu Kunětická Hora. S požadavkem na výjimečnost a nezaměnitelnost se vydali do architektonického studia Ateliér Mudruňka, kde seznámili jeho majitele s hrubou představou o podobě objektu. „Přišli jsme do studia s určitou představou, na které jsme se shodli i s architektem, ovšem stavební úřad měl jisté výhrady. Proto došlo ke změně původního projektu. Nicméně podívám-li se dnes na výsledek, bylo to ku prospěchu věci,“ usmívá se investor. „Objekt měl mít původně například zcela rovnou střechu. Nakonec je střecha šikmá a plná technických detailů. A nejvýraznějším prvkem se stala titanzinková fasáda.“



Odolný titanzinek vytvoří přírodní patinu

Střešní a fasádní krytina, která je populární a velmi rozšířená hlavně v Německu a ve Francii, je v Česku známá hlavně mezi fajnšmekry. V tomto případě manželům doporučil titanzinek přímo architekt, který s ním počítal ve svém návrhu. „Vyžadovali jsme krásný a zapamatovatelný design, ale také bezúdržbovost a odolnost. Titanzinek je bez nátěru, neloupe se, a na rozdíl od levných plechů perfektně odolává povětrnostním vlivům. Místo koroze se na něm objeví přírodní patina, kterou se žádná jiná krytina nemůže chlubit,“ vysvětluje investor. Projektant jim tedy doporučil obrátit se na největšího evropského výrobce titanzinku, Rheinzink, který kromě špičkových krytin disponuje také sítí kvalitních partnerských klempířských firem. Pokládání titanzinkových pásů totiž vyžaduje naprostou přesnost. „Nechali jsme si doporučit klempíře přímo Rheinzinkem a s výsledkem jsme naprosto spokojeni. Firma Pavel Topinka - Klempo zvládla pokládku na výbornou, včetně dosti složitých technických detailů.“





« předchozí strana 1 2 další strana »