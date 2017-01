Energizující novinka, která dokáže nabudit

Text: Prima Žena

25. ledna 2017 | 09:00

Díky mimořádné oblibě přírodních aroma airsprayů se firma Saloos rozhodla vyslyšet přání svých zákazníků a rozšiřuje sortiment o novinkou určenou nejen pro domácnost - přírodním airsprayem Energie.

Cítíte se zpomalení? Zdá se vám, že jste tak nějak zabrzdění a ne a ne se někam posunout? Kolem je chaos, kupí se práce, nepořádek a vy teď prostě nemáte na to, s tím "něco dělat"? Chtěli by jste ale…chybí vám energie. Chtělo by to nějak nabudit!

Pro rychlé „restartování“ vaší mysli a zároveň příjemné osvěžení prostoru použijte nový natur aroma airspray – Energie. Přímo energizující citrusovo-mátová kompozice uvolní vaši psychiku i celý organismus kdykoliv bude potřeba. Stačí jen jednoduše stisknout a dle potřeby rozptýlit vůni do prostoru kolem sebe.

Vaše děti usínají nad domácími úkoly a ne a ne je dokončit? Navoďte správnou atmosféru a rozprouděte všude kolem pozitivní energii. Natur aroma airspray obsahuje 100% přírodní esenciální oleje. Nenajdete v něm žádné syntetické, barvící a vonné látky, takže nemusíte mít strach, že by měly negativní účinky na vás nebo dokonce na zdraví vašich dětí. Nechte se hýčkat jen tím nejlepším co nám příroda nadělila.

Airspray Energie bude skvělým pomocníkem nejen u vás doma. Je libo navodit správnou atmosféru v kanceláři, nebo na pracovní poradě? Rychle osvěžit prostory čekárny? Provonět si auto? Byt? Nic není problém. Vyváženou kompozici esenciálních olejů grep, máta, mandarinka a další si jednoduše zamilujete a můžete ji mít kdekoliv a kdykoliv u sebe.