Harmonie luxusu a praktičnosti

Text: Prima Žena

4. dubna 2017 | 16:30

Stavíte nebo rekonstruujete byt či dům? Pak na vás čeká mimo jiné i volba podlahy, kterou si do interiéru pořídíte. Jde o poměrně finančně náročnou investici na několik let. Proto je výběr podlahové krytiny tak důležitý. A to nejen z hlediska estetického, ale především z hlediska praktického.



Pokud chcete mít doma podlahu, u které se nemusíte obávat rozlitého pití, a která zároveň váš interiér přetvoří v moderní prostor, pak svému interiéru dopřejte vinylovou podlahu Thermofix. Širokou nabídku této praktické podlahoviny nabízí český výrobce, společnost Fatra. Vybírat můžete z jejích 52 dekorů věrně imitujících dřevo, kámen a nově i koberec.



Vinylový punc luxusu

Váš interiér se tak může v mžiku proměnit v příjemný prostor laděný do přírodních tónů, které působí uklidňujícím dojmem. A to díky kolekci podlah WOOD, jehož dekory jsou k nerozeznání od přírodních motivů a to díky vylepšenému vrásnění dezénu. Rustikální ráz propůjčí místnosti například zcela nový dekor Dubu selského. Medový odstín vzoru Dub caramel zase navodí v domácnosti pocit tepla a domova. Pokud máte světlý interiér a nábytek, nechte ho kontrastovat s krásným čokoládovým dekorem Dub chocolade.



Hledáte do bytu něco jednoduchého a elegantního? Kolekce podlah inspirovaných přírodním kamenem rozhodně nepůsobí chladně. Vzory kolekce Stone jsou vzhledově velmi zajímavé a dokáží dotvořit osobitý charakter každého interiéru. Rozhodně nic nezkazíte, pokud třeba zvolíte na podlahu šedé odstíny, které vyniknou v prostorách s industriálním designem. Dekor Břidlice stříbrné a Břidlice kov například skvěle doplní kovové a skleněné bytové doplňky.



Teplý a hřejivý pocit domova umí navodit vinylové dílce v designu textilu. Novinkou v této kolekci je dekor Weave a Stripe, jejichž příjemný tlumený vzhled krásně vynikne třeba v kombinaci s béžovým interiérovým vybavením.



