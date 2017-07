Hit sezóny: Stylové skotské deky

Text: Prima Žena

17. července 2017 | 12:00

Přemýšlíte, jak stylově doladit interiér vašeho domu, bytu nebo čím oživit a zútulnit oblíbenou sedačku venku na terase? Vyzkoušejte skotské plédy, překvapí vás jejich příjemný vzhled a praktické využití.



Skotské deky, nebo také skotské plédy , mají poměrně široké využití. Jejich výhodou je, že se báječně hodí jak do starších klasických, tak i do moderních minimalistických interiérů. Klasickému interiéru dodají autentický nádech a útulno, v moderním jednoduše zařízeném prostředí se zase stanou výrazným a koukavým prvkem.Co se týče vzhledu a materiálového složení, existuje mnoho variant. Některé plédy jsou hebké, huňaté a hřejivé a hodí se spíše pro domácí použití. Ideálně na pohovku, oblíbené křeslo nebo jako přikrývka pro příjemné letní večery. Jiné varianty charakterizuje pevnější struktura, která se dá dobře využít venku, třeba i na odpolední piknik.V závislosti na materiálovém složení, které může zahrnovat větší či menší podíl přírodního vlákna, pak můžete vybírat různé stupně hřejivosti a schopnosti absorbovat vlhkost. Vyšší podíl přírodního vlána se hodí domů, umělé materiály jsou vhodnější na ven, protože rychleji schnou a například při použití na louce nepojmou tolik vlhkosti.Nepřeberné množství vzorů a barev vám umožňuje absolutní volnost při výběru. Pro skotské plédy jsou charakteristické hlavně třásně, ty by na vašem vysněném kousku rozhodně neměly chybět. Typickými a rovněž nejoblíbenějšími barvami jsou nejrůznější odstíny zelené v kombinaci se světlejšími, žlutými nebo bílými vzory.