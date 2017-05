Ideální podlaha do koupelny?

Text: Prima Žena

12. května 2017 | 15:00

Koupelna patří k největším investicím, které v bytě či domě děláme. Pokud se rozhodneme pro její rekonstrukci, čeká nás kompletní výměna rozvodů, vybavení, obkladů a pochopitelně i podlahy. Podlaha do koupelny se od ostatních podlahovin použitých v interiéru liší tím, že musí splňovat mnohem více nároků.

Koupelna by podle dnešních nároků měla mít 23 – 25 °C, aby rychle vysychala a my se v ní cítili komfortně. Vzhledem ke zvýšenému v používání vody a vzniku páry by měla být dobře odvětrávaná, aby nevznikala zvýšená vlhkost a následné plísně. Kvalita odvětrání hraje roli i při výběru podlahy. Například korkové či dřevěné podlahy jsou vhodné jen do dokonale odvětrávaných prostor.



Jaké vlastnosti by měla mít podlahová krytina vhodná do koupelny?

● Voděodolnost,

● bezpečnost - protiskluznost,

● estetičnost,

● dlouhá životnost,

● odolnost.



Keramická dlažba - klasika, která nikdy nezklame

Tradiční podlahovou krytinou v koupelnách je dlažba, kterou většina lidí volí v podstatě automaticky. Svými vlastnostmi splňuje všechny podmínky a tak je ideální podlahovinou pro koupelny. Je vyráběna ve velkém množství dekorů a výrobci obvykle nabízejí k dané dlažbě také sladěné obklady v sérii.



Koupelnové podlahové dlaždice volte v nesmekavé úpravě. Protiskluznost se označuje dvěma způsoby a pro bosou nohu se používají stupně A, B a C. Pro snadnější úklid jsou vhodnější velkoplošné dlaždice. V případě, že jste se rozhodli pro mozaiku nebo velmi malé dlaždičky, zvolte tmavou spárovací hmotu.



« předchozí strana 1 2 3 další strana »