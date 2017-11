Jídelna jako místo setkávání

Text: Prima Žena

15. listopadu 2017 | 12:00

V dnešní hektické době bývá jídelna často jediným prostorem, kde a kdy se schází celá rodina. Proto i tato část bytu by měla být pěkně, příjemně a moderně zařízená.

Jídelní stůl

Židle

Doplňky

Jídelního nábytku je na výběr velké množství, jídelní stoly z masivu, dýhy, skla či keramiky. Stoly různých rozměrů a funkcí. Ergonomicky tvarované jídelní židle a samozřejmě doplňky ve formě příborníků, barů, vinoték a dekorací, to vše najdete v nabídce společnosti JV Pohoda.Pokud jste početná rodina a prostor to dovolí, vyplatí se investovat do většího jídelního stolu. Každodenním nárokům běžné rodiny poslouží klasické stoly do 180 cm. Ideálním kompromisem jsou pak stoly s rozkládacím mechanismem. Společnost JV pohoda též nabízí stoly, které lze rozložit jednoduchým pohybem jedné ruky. Okamžite tím získáte prostorný stůl pro několik dalších strávníků.K pěknému stolu patří i pohodlné židle . V JV Pohoda Vám rádi pomůžeme s výběrem té správné jídelní židle. Židle yb měla svým rozměrem, barvou i materiálem korespondovat se se stolem anebo i dalšími druhy nábytku v prostoru. Pokud rádi stolujete s rodinou, nebo jídelnu využíváte i pro posezení s vašimi přáteli, měl by být velký důtaz kladen na správný tvar a tím pádem i komfort a pohodlí židlí. Nabídka společnosti JV Pohoda obsahuje několik set designů kvalitních židlí. Při výběru tedy klademe důraz hlavně na kvalitu, pohodlí a jednoduchou údržbu jídelních židlí.Aby byl celkový dojem z jídelny co nejlepší, je vhodné jej doladit vhodnými doplňky. Vitríny, příborníky, barové židle a barové stoly, ale i vinotéky a vkusné dekorace – to vše najdete v nabídce JV pohoda.