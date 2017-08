Jižní Korea topí v českých kamnech

Text: Prima Žena

25. srpna 2017 | 09:00

Česká krbová kamna HS Flamingo vyrábí a exportuje společnost z Broumova do 18 zemí Evropy, Jižní Koreje, Austrálie a na Nový Zéland. Za uplynulých 12 měsíců zvýšila firma obrat o více než 25% a plánuje další expanzi především na asijský trh.



Obrat společnosti poskočil z loňských 65 milionů na více než 80 milionů a počet vyrobených kamen vzrostl o celých 30 procent. "Tento rok byl pro nás velice úspěšný jak z hlediska navýšení tržeb a produkce, tak z hlediska vývoje nových modelů. Celkem jsme vyrobili přibližně 6000 kamen, přičemž 45 procent výroby vyvážíme do zahraničí. Přesto bychom chtěli v druhé půlce roku 2017 ještě více šlápnout do pedálů," uvedl jednatel společnosti Martin Huml. Jak také uvedl, prodeje firmě stouply o celou čtvrtinu, odběratelská síť se rozšířila o řadu nových zemí a v těchto měsících organizuje vstup na západní trhy v on-line prodeji.Budoucnost je v on-line exportu, který nyní startujeme v Německu a v příštím roce Rakousku. Firmě se v roce 2016 podařilo usadit na devíti nových trzích, například v Jižní Koreji, Švýcarsku, Austrálii, v Pobaltí nebo na Novém Zélandě, první vzorky umístila v Polsku. "Zájem o kamna je všude tam, kde teploty klesají cca pod 20 stupňů na pár měsíců v roce," sdělil Martin Huml a dodává: "Možná se budete divit, ale slušný trh je například v Řecku. Silným partnerem je Ukrajina, s kterou jsme završili jednání tento měsíc. Lidé na Ukrajině důvěřují českým produktům a jsou spokojeni s kvalitou. V této sezóně očekáváme 300% navýšení prodejů."Velký růst zaznamenal také její e-shop krbylevne.cz , kterému narostly tržby o 50 procent. Aktuálně představuje společnost už pátou řadu produktů tentokrát s označením Flamingo Deluxe, kterou vyrobila ve spolupráci se studentem a designérem Tomášem Polákem. Za své společné dílo získali Národní cenu za studentský design."V letošním roce pracujeme na on-line rozvoji. V první vlně chceme prorazit do Polska a na Slovensko a dále se posouvat na východ. Zákazníci mají větší a větší důvěru k on-line nakupování i v našem segmentu. Transportní náklady nejsou dnes již tak vysoké a především je snazší propagovat výrobky on-line," informuje Martin Huml.