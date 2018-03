Když střecha zraje jako víno

Text: Prima Žena

1. března 2018 | 15:00

Co je krásnější než dům zářící novotou? Přece dům vyzrálý do krásy! Dávno to vědí elegantní Francouzi i precizní Němci, ale naučili se to i Češi. Trendem v bydlení je už řadu let přírodní patina, která učiní ze střechy nebo fasády estetický skvost. A tohle umí jenom jediný materiál: titanzinek.