Kolekce Mason Cash Bakewell

Text: Prima Žena

15. ledna 2018 | 09:00

Ve viktoriánské Anglii byste těžko hledali někoho, kdo by neznal bakewellské dortíky. Jejich sláva přetrvala až do současnosti. Dodnes se v Bakewellu v srdci Velké Británie přou hned tři pekárničky o autorství původní receptury. Nadšení zákazníci si však nad tímto handrkováním mnou ruce: o to více si mohou pochutnávat na věhlasných jemných koláčcích. Neméně slavný výrobce keramiky Mason Cash nyní přichází s kolekcí inspirovanou vyhlášeným pekařským uměním Bakewellu.