Krása originálu od Artemide

3. března 2017 | 15:00

Artemide, jedna z nejznámějších značek bytového a profesionálního osvětlení na světě, byla založena v roce 1960. Známá pro filozofii "THE HUMAN LIGHT", Artemide je dnes synonymem designu a inovací.



Artemide přispěla k dějinám mezinárodního designu s produkty jako Eclisse (1967, od Vico Magistretti), Tolomeo (1989, od Michele De Lucchi a Giancarlo Fassina) a Pipe (2004, od Herzog & De Meuron), všechny oceněné cenou CompassoD'oroAwards. V roce 1994 obdržela Artemide cenu "CompasoD'oroAward“ za dosavadní přínos a v roce 1997 European Design Prize.



Svítidla Artemide jsou na mezinárodní úrovni považována za ikony současného designu; jsou vystavena ve většině muzeí moderního umění a kolekcích designu. (MoMA – New York, Metropolitan Museum of Art – New York, Victoria a Albert muzeum – Londra, MuseoNazionaledellaScienza e dellaTecnica – Milano, Galleria Nazionale d'Arte Moderna – Roma, Parigi, Centre Georges Pompidou - Paris, Galerie Neumannka- Prachatice atd.). Artemide vždy spolupracovala s nejznámějšími světovými návrháři a aktivně podporuje studentské dílny s designem (například Royal college of Art v Londýně) s cílem nalézt nejlepší mladé talenty.



Artemide Group (certifikace ISO 9001 a ISO 17025) s 24 pobočkami a celosvětovou distribuční sítí byla založena v roce 1960 Ernestem Gismondim, hlavní sídlo je v Pregnana Milanese nedaleko Milána. Odsud dodává skupina Artemide svítidla do 98 zemí. Vedle více než 60 vlastních showroomů v nejvýznamnějších metropolích celého světa jsou výrobky Artemide prodávány v prestižních obchodech s nábytkem a osvětlením.



S 5 výrobními závody v Itálii, Francii, Maďarsku a USA, 2 sklárnami v Itálii a České republice a 2 výzkumnými centry v Itálii a Francii zaměstnává v současné



