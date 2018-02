Křišťálová svítidla od Březina Design

Text: Prima Žena

28. února 2018 | 12:00

Firma Březina Design je na trhu více než čtvrt století. Založena byla v roce 1992 jako firma zabývající se návrhy a realizacemi obchodních i bytových interiérů. V roce 1994 otevřela prodejnu elektro se specializací na elektroinstalační materiál, domácí spotřebiče a designová svítidla a tato prodejna se stala nejen jednou z prvních soukromých prodejen elektro v regionu, ale také jednou z nejdéle působících. Později své aktivity zaměřila na prodej exkluzivních křišťálových a designových svítidel. U těchto svítidel byla hlavním kritériem špičková kvalita a exkluzivní design. Design, který můžete většinou vidět pouze u firmy Březina Design.

Hlavním zaměřením firmy je nabídka svítidel z broušeného křišťálu a to nejen klasické podobě, ale především moderní verze křišťálových lustrů. Další specifikum firmy je nabídka lustrů z ručně foukaného a tvarovaného skla. Jedná se o uměleckou práci, kterou nenajde nikdy jinde, pouze u firmy Březina Design. V nabídce najdete od malých svítidel až po obří, dvoumetrové lustry.Výhodou křišťálových lustrů je to, že jejich nadčasovost byla prověřena několika staletími. Dnes tyto lustry slaví velký návrat. Mladí architekti a designéři jejich třpytivou krásu využívají čím dál častěji. Zdá se že doba, kdy lustr jako takový z interiéru zcela zmizel a byl nahrazen minimalistickými vestavnými bodovkami, pomalu končí. Lustr se konečně vrací zpátky na scénu bytového designu a stává výrazným a nepřehlédnutelným solitérem, který upoutá, zaujme i nadchne.Křišťálová svítidla firma Březina Design prodává nejen v České republice, ale i do zahraničí a spolupracuje s řadou významných designérů a architektů. Svítidly vybavuje bytové i obchodní prostory, hotely, restaurace, ale i divadla, například divadlo Na Vinohradech v Praze, nebo scénu Národního divadla Brno. Zúčastnili se také natáčení pořadu „Jak se staví sen“ televize Prima, kde do upravovaného interiéru dodali a nainstalovali jeden z jejich křišťálových lustrů.Jedním z důvodů, proč se firma drží na špici mezi dodavateli křišťálových svítidel je i to, že neustále pečlivě sleduje trendy užitného designu a to nejen na veletrzích v Evropě, ale také v destinacích jako je třeba Dubai, Hongkong nebo New York a snaží se zákazníkům nabízet svítidla v nejmodernějším a atraktivním designu, podle posledních světových trendů. Svítidla si můžete prohlédnout v jednom z jejich showroomů a to buď v Praze, nebo v centru Třebíče. Svítidla je také možné vybírat z e-shopu: www.brezinadesign.eu