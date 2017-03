Křišťálový lustr od Březina Design nestárne

Text: Prima Žena

8. března 2017 | 12:00

Křišťálový lustr téměř nestárne. Je jednou z mála věcí, například jako drahé kovy nebo nemovitosti, kterou můžeme našim potomkům předat, aniž by za léta klesla jeho hodnota. A to nejen finanční, ale také estetická a umělecká. Křišťálový lustr totiž není jen praktickým bytovým doplňkem, ale také nestárnoucím uměleckým dílem, které zraje jako dobré víno.

Asi jen těžko by jsme si vzpomněli na jinou věc, která se téměř v nezměněné podobě vyrábí již několik staletí a pořád tvoří doplněk našich bytů. Stále je vyráběn převážně nikoli stroji a automaty, ale umem lidských rukou.I po staletích je klenotem luxusních sídel, vil a bytů a to v designu, který se za léta změnil jen nepatrně, takže jeho nadčasovost je mnohokrát ověřena. V poslední době se ale na trhu začínají objevovat zajímavé moderní tvary, které design klasických křišťálových lustrů posouvají do naší postmoderní doby. Již to není klasický mohutný ramenný lustr, ale elegantní ověskové svítidlo, které si sice stále uchovává punc noblesy, ale již s jednoduchou, elegantní a hravou formou. Takový lustr můžeme bez obav instalovat jak v interiéru klasicky zařízeném, tak i v moderním. Takový lustr má hned několik výhod: Nestárne - z lustru se budou těšit ještě i vaše vnoučata.Je moderní – skvěle se hodí do moderně zařízené domácnosti. Ohromí - křišťálový lustr působí impozantním dojmem. Dobře se udržuje - ano, i když to zní možná neuvěřitelně, křišťálový lustr se dá snadno udržovat. Pokud by to tak nebylo, nemohli bychom se na zámcích kochat několik století starými kousky, které se třpytí, jakoby byly vyrobeny včera. Lustry z akrylátu či plastu se snadnou poškrábají a z rýh již pak není možné prach otřít. Navíc plast po čase, díky UV záření, zežloutne a to bohužel nevratně. Dnes již odpadá pracné čištění ověsek po ověsku, můžete použít speciální sprej, který stačí na lustr nastříkat, nechat odkapat a váš křišťálový lustr se znovu zaleskne.Někdo si teď možná povzdychne - „co je mi to platné, když takový lustr je strašné drahý“. To tak být ale nemusí. Navštivte webové stránky prodejce Březina Design , na kterých se můžete svítidly nejen pokochat, ale je možné si je rovnou objednat. Možná budete překvapeni, že i kvalitní křišťálová svítidla můžou být za přijatelnou cenu. Na těchto stránkách naleznete jak klasické křišťálové lustry, tak i ty moderní. Kromě lustrů jsou na e-shopu svítidla stolní, podlahová i nástěnná. A samozřejmě nechybí ani praktický čistič křišťálu ve spreji. V obrazové galerii na webových stránkách se můžete podívat na některé realizace montáží lustrů přímo u zákazníka a také videa, kde se vám předvede lustr za všech stran.Ve firmě Březina Design se můžete obrátit na ochotný personál, který vám pomůže nejen s výběrem vhodného svítidla, ale poradí vám s montáží a případnou údržbou, aby vám lustr sloužil po dlouhá léta, či ještě raději po celé generace.