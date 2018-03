Ložnice plná harmonie

Text: Prima Žena

23. března 2018 | 15:00

Harmonicky sestavenou ložnici ocení každý milovník dobrého spánku. Vždyť která místnost v domě má větší vliv na kvalitu lidského života než ta, ve které každou noc dobíjíme pomyslné baterky, abychom si mohli dny užít naplno? Vsaďte na ložnicový nábytkový program Padua. Všechno z výše uvedeného splňuje a k tomu nabízí osvědčenou německou kvalitu.

Dotek přírody uvnitř vašeho bytu

V ložnici se chceme cítit příjemně a přejeme si probouzet se do nového dne vždy co svěží. Proto je důležité dát si při jejím zařizování na čas a dobře si vše rozmyslet. Říká se, že když je člověk unavený, energii vždycky načerpá v přírodě. I z toho důvodu si většina lidí ložnici vybaví nábytkem s přírodním dekorem než studenými minimalistickými kousky. Nábytkový program Padua vám pomůže z vaší ložnice vytvořit dokonalé místo pro relaxaci. Spojuje totiž dekor výrazně strukturovaného dubu přírodního odstínu s čistě bílými plochami lamina a eko kůže. Díky tomu vzniká vzdušná kombinace, ve které se budete cítit opravdu dobře.Základem každé ložnice je kvalitní postel. Prostorné lůžko Padua zaujme svojí vzdušností a důmyslně řešeným úložným prostorem. Ten se neskrývá vespod, jak je tomu obvykle zvykem, ale uvnitř čalouněného čela postele. Program samozřejmě nabízí i další úložné prostory. Rozměrná skříň se zásuvkami, prostorná komoda či dvojice nočních stolků uschová všechno oblečení i drobné předměty. Součástí je i čalouněná lavice, která se hodí pro posezení, při oblékání či odkládání oblečení.Nábytkový program Padua využívá kvalitního LDTD lamina, které je odolné a snadno omyvatelné. Hodí se nejen do ložnice, ale také do studentského pokoje či samostatných šaten. Pro docílení dokonalého vzhledu doporučujeme sladit nábytek se světlými barvami jako je žlutá, světle zelená, starorůžová či jiné pastelové odstíny.Dostupné na www.jena-nabytek.cz