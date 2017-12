Luxusní designové radiátory z Francie

Text: Prima Žena

8. prosince 2017 | 15:00

V dnešní době již nemusí být moderní radiátory pouhým zdrojem tepla. Umí navíc interiér zchladit, rozsvítit a ozdobit. Designové radiátory Cinier se hodí do každého interiéru a splynou s interiérem natolik, že nepoznáte, že se jedná o radiátor.



Ručně vyráběné kamenné radiátory s neviditelným připojením

Pokud hledáte opravdový designový skvost, který bude ozdobou luxusního i moderního interiéru, a zároveň bude vynikat svým technickým řešením, pak jsou radiátory Cinier tou správnou volbou. Ručně vyráběné radiátory přicházejí na svět v dílnách rodinné firmy Cinier ve francouzském městě Sète, a to již od roku 1975.Každý radiátor, ventilátor či LED osvětlení jsou kouskem umění, u kterého lze ocenit ruční práci francouzských dílen Cinier. Cinier produkty jsou charakteristické velmi vysokou úrovní řemesla a designu. Excelentní technologie, komfort a styl jsou hodnoty této rodinné francouzské firmy. Luxusní designové radiátory , francouzské společnosti Cinier, jsou dokonalým zdrojem tepla. Kromě topení a chlazení vnesou do interiéru také design a umění. Radiátor může na první pohled působit jako obraz nebo plastika, protože grafické motivy na radiátoru jsou ručně malované a připojení radiátoru je skryté. Kolem nebo vedle radiátoru nejsou viditelné žádné trubky ani hlavice. Bez obav můžete instalovat radiátory Cinier do jakéhokoliv interiéru, včetně luxusních residencí, hotelů a firemních sídel.Technologie vyvinutá firmou Cinier, nabízí jedinečný tepelný komfort díky kameni Olycale, což je přírodní kámen z Pyrenejí. Kámen je rozdrcen a specificky restrukturalizován v Cinier dílnách tak, aby dosahoval vysokého tepelného výkonu. Se setrvačností, podobné litině, má kámen Olycale nesrovnatelné vlastnosti sálání velmi příjemného a rovnoměrného tepla.