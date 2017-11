Moderní designové lustry Metamorphosis

Text: Prima Žena

15. listopadu 2017 | 09:00

Vytvořit domov, ve kterém by jsme se nejen dobře cítili, ale který by měl i jedinečný vzhled, není nic jednoduchého. Často si bereme na pomoc bytového architekta či designéra, přesto většinou stačí, pokud do interiéru pořídíme designový solitér či atypický doplněk. Náš byt pak získá punc jedinečnosti a originality.

Jedním z nejdůležitějších doplňků, které mají dopad na náladu a atmosféru celého bytu, je lustr. Ne všichni vnímají lustr jen jako technickou záležitost osvětlení, ale také jako výtvarný prvek ovlivňující okolní prostor.Jedním z nejvýraznějších designových lustrů, které je možné na našem trhu koupit, jsou lustry Metamorphosis. Jsou to lustry, které díky svému jedinečnému vzhledu, nemají u nás srovnatelnou konkurenci a jsou natolik atypické, že se těžko hledá jiný lustr, který by se jim podobal.Jsou to svítidla, z jejichž středu paprskovitě vybíhají komponenty z ručně foukaného a tvarovaného skla. Skleněný lustr může být mléčně bílý, nebo také zářit všemi barvami. Tvarem může připomínat slunce, z jehož středu probleskují zářící paprsky, nebo hlavu Medusy, ze které se do všech stran plazí hadi, ale také houf spermií, obklopující zářící vajíčko.Lustry Metamorphosis mají výhodu nejen ve své jedinečnosti a atraktivním designu, ale jejich předností je i to, že svým tvarem se hodí nejen do moderních prostor, ale i do těch klasicky laděných. Na druhou stranu to rozhodně nejsou lustry pro každého. Jejich tvary jsou extravagantní a výjimečné a stejně tak lidé, kteří si je kupují. Majitelé těchto lustrů se nebojí experimentovat a ani toho, že tato svítidla nemají srovnání s ničím jiným. Tito lidé lustrů očekávají nejen technickou záležitost osvětlení, ale také umělecký doplněk bytu.Lustry Metamorphosis můžete zakoupit u jediného prodejce v České republice. Kontakty naleznete na webových stránkách: www.brezinadesign.eu