Může být neviditelné i středem pozornosti…

14. března 2017 | 15:00

…schodiště je často dominantním prvkem interiéru, spojuje jednotlivá patra domu, díky čemuž je to živý prostor plný pohybu. Jeho správný výběr bývá klíčový pro celkový vzhled domu. Jaký typ schodiště zvolit, aby bylo záležitostí nejen funkční, ale i designovou?



„Při výběru schodiště je potřeba si uvědomit, jak velký prostor můžeme v interiéru vyhradit a jak často jej budete využívat. Pokud bude schodiště sloužit ke vstupu do málo používaných místností, nemá smysl volit metr a půl široké schodiště a naopak, budete-li se mezi patry přemisťovat několikrát denně, tak volba úzkého točitého schodiště také nebude to pravé,“ vysvětluje pan Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., která se výrobou schodišť zabývá.





Schodiště můžeme rozlišovat podle podle typu uchycení a v tomto případě máme čtyři základní typy.Do menších prostor je vhodné schodiště točité, které obrůstá středový sloup ukotvený v podlaze. Tento typ je častou volbou do moderních loftových bytů, podpoří funkcionalistický vzhled celého interiéru. Velmi variabilní je pak schodiště segmentové, z jehož dílců - segmentů - lze složit tvar schodiště, jaký vyžaduje daný prostor, nejčastější je varianta do „L“ či do „U“. Jednotlivé dílce se propojují v páteřním podpůrném pásu schodiště, který se vine jeho středem. Oproti tomu třetí typ - bočnicové schodiště - je kotveno do nosné boční zdi. Tato varianta je velmi vzdušná a elegantní. Velmi rozevláté, a jakoby poletující v prostoru, je čtvrtý typ, a to schodiště třmenové. Každý stupeň je kotven přímo do zdi, absence jakýchkoliv konstrukcí velmi odlehčuje celý prostor. Při použití skla či průhledných plastů schodiště doslova zmizí a přitom designově upoutá.Při výběru schodiště je vždy potřeba mít na paměti jeho hlavní funkci, tedy přesun obyvatel domu z patra do patra. Pohodlnost a bezpečnost by tak měla být na prvním místě.Více na www.schody-jap.cz