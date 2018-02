Text: Prima Žena

19. února 2018 | 12:00

Společnost JV Pohoda, že nabízí nábytek pro “individualisty", tedy pro lidi, kteří výběrem nábytku a tedy i tvorbou svého životního prostoru chtějí zdůraznit a podtrhnout svoji osobitost.





Společnost JV Pohoda s. r. o. je zaměřena na vysoce kvalitní, luxusní a designový nábytek. Cílem firmy, která je na trhu od roku 1999, je nabízet nábytek, který je výrazně jiný než ten, který si zákazníci mohou v české obchodní síti běžně koupit. Během jejího fungování se nabídka nábytku postupně obohacovala o další produkty i doplňky a firma se začala věnovat kompletnímu zařizování interiérů.V portfoliu firmy, též naleznete řešení pro své komerční prostory, rodinné penziony, hotely, restaurace, bistra a kavárny. JV Pohoda s. r. o. také nabízí vybavení balkónů, teras a zahrad. Zahradní nábytek je díky speciálnímu materiálu prakticky nezničitelný, a proto se z jeho krásného designu budete těšit dlouhá léta. Nábytek je lehký, což usnadňuje manipulaci, ale zároveň neobyčejně pevný. Nevadí mu jakékoliv povětrnostní podmínky, ani sníh, ani prudké slunce a není nutné jej na zimu sklízet.„Relativní novinkou je zařazení naší vlastní zakázkové výroby do stálé nabídky společnosti. Během posledních dvou let jsme představili trojici jídelních stolů Presley, Cento, které jsme svým zpracováním dotáhli k dokonalosti. Můžeme hrdě říci, že se Quattro se stalo naším nejprodávanějším jídelním stolem v roce 2017!“ říká majitel Jan Volráb.Pokud Vás designový nábytek JV Pohoda zaujal, neváhejte navštívit jejich showroom. „Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně a snažíme se najít to, co právě potřebuje a hledá“ říká majitel Jan Volráb.Showroom JV Pohoda s.r.o . najdete v Nádražní ulici 14 v Plzni, blízko historického centra.E-mail: obchod@jvpohoda.com, jvpohoda@jvpohoda.com Tel.: +420 377 328 302-303 Mob.: +420 606 354 934