Odborník radí: Jak na posuvné dveře?

Text: Prima Žena

6. září 2017 | 12:00

Málo místa pro klasické otevírání dveří nebo jen snaha udělat v interiéru změnu? Posuvné dveře jsou řešením pro byty i domy, které vyjde vstříc při obou situacích. Posuvné otevírání dveří totiž ušetří místo, v případě posuvu do pouzdra nevyžadují žádný prostor navíc. Díky široké nabídce provedení a materiálů jsou vhodné do všech místností včetně koupelny nebo toalety. Na vše okolo posuvných dveří nám odpovídal specialista ze společnosti Sapeli Petr Klíma.



Posuv na stěnu

„Pokud nechcete dělat větší stavební úpravy, je ideálním řešením posuvné otevírání na stěnu. Dveře (jednokřídlé i dvoukřídlé) jsou v tomto posuvu zavěšeny na kolejnici, která je připevněna na stěnu. Na výběr je z více typů kování a garnýží, posuv může být viditelný nebo skrytý,“ radí Petr Klíma ze společnosti Sapeli.



• Posuvný systém SMART SOFT

Tento moderní posuvný systém je dodáván v kombinaci s dřevěnou nebo hliníkovou garnýží a lze jej použít pro dřevěné i celoskleněné dveře. „Co je obrovskou výhodou systému SMART SOFT je, jak název sám napovídá, extra tichý chod se dvěma tlumenými dorazy při otevírání i zavírání, a to s možností dorazového sloupku (pro uzamykání dveří) i bez něj,“ doplňuje odborník.



• Posuv MINIMA

Minimalistické řešení v podobě designově čisté garnýže přináší posuv MINIMA. Dveře přesahují přes pojezd a odlišují se tedy od standardních posuvů, které dveře z vrchu ohraničují. Dveře mají tichý chod, softový dotah zajišťuje bezpečnou manipulaci a žádné bouchání při dovírání. Posuv je vhodný pro dřevěné i celoskleněné dveře.



• Posuv AVANZA ZERO a AVANZA HEAVY

Naopak robustnější garnýž v provedení kartáčovaná nerez pro posuvné jednokřídlé i dvoukřídlé dveře nabízí posuvy AVANZA ZERO a AVANZA HEAVY. Posuv lze ukotvit na stěnu i do stropu a je možné jej doplnit bočním světlíkem pro vytvoření celé prosklené stěny.



