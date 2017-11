Odsavače par - Digestoře Faber

16. listopadu 2017 | 15:00

Značka s více jak šedesátiletou tradicí, která patří k největším výrobcům v Evropě. Je všeobecně uznávána jako nositel pokroku v oboru. Faber investuje do nových výrobních závodů po celém světě, aby mohl využít všechny příležitosti k růstu a byl co nejblíže svým klientům. Prostřednictvím devíti zastoupení je dnes přítomen na čtyřech kontinentech. Soustředí se pouze na segment digestoří, proto může nabídnout nejširší sortiment výrobků vybavený nejnovějšími technologiemi. Kvalita výrobků Faber je podtržena pětiletou zárukou zdarma.