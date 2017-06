Opojný svět vůní

Text: Prima Žena

22. června 2017 | 12:00

Vůně dokážou navodit atmosféru, zprostředkovat relaxaci anebo jen tak vytvořit příjemnou domácí pohodu. Avšak ne každý parfém vám bude vonět a ne každý systém se vždy hodí. Vybírejte podle vhodnosti pro prostor, příležitost i roční období.



Bytové parfémy od F. Y. Senses jsou vyráběny z organických a přírodních látek a čím déle jsou uloženy, tím se jejich vůně stává sytější a intenzivnější. Záleží na umístění difuzéru, podstatnou roli hraje také teplota v místnosti a dopad slunečních paprsků. Katalytické lampy se používají jen velmi krátkou dobu. Plamen kahanu v krátké době aktivuje hořením vůni do ovzduší, ve velice krátké době celou místnost nasytí a vůně je velmi intenzivní.Parfémované vosky pro použití do aromalamp jsou velmi silně parfémované a doporučuje se použít maximálně dvě kostky. Parfémované kostky vydrží v aromalampě velmi dlouho a dokážou rychle a silně osvěžit vzduch. Výhodné jsou i designové světelné aromalampy se stmívačem, které můžete použít jako tradiční svítidlo i aromalampu. Parfémované svíčky jsou vyráběny z rostlinných vosků a knot je ze 100% bavlny. Vysokou kvalitu a design umocňují jednotlivé druhy obalů. Plamen svíčky velmi rychle nasytí místnost vybranou vůní. I u vůní platí pravidlo, že nejlevnější nemusí být nejlepší, a ani drahá vůně nemusí splnit naše očekávání. Při výběru je podstatný požadavek na dobu provonění, velikost místnosti a na původ parfému.Pro trvalé a jemné provonění místnosti je vhodný bytový difuzér 100–200 ml. Krátkodobé, jemné provonění místnosti zajistí parfémovaná svíčka, aromalampa a parfémované vosky v elektrické lampě. Oblíbenou vůni si můžete vzít i do vozu v podobě auto difuzéru.Více informací o bytových vůních naleznete na www.4ys.cz