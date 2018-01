Osvěžte svůj domov

Text: Prima Žena

24. ledna 2018 | 15:00

I když se na to příroda za okny ještě moc netváří, jaro už se rychle blíží. Po dlouhé chladné zimě brzy přijdou dny prohřáté vlahým jarním sluncem a krajina se začne zelenat. Pokud se vám ale nechce na změnu sezóny čekat, vytvořte si jaro doma už teď. S kolekcí Spring Awakening od značky Villeroy & Boch to bude hračka.

Díky jemnému květinovému vzoru na kvalitním porcelánu můžete nechat do svého domova nenápadně vkrádat jarní radost. Představte si velikonoční hostinu servírovanou na podnose se slepičkou a kohoutkem, dezertním talíři s květinovým zajíčkem, na koláčovém podnosu s jarními květy nebo rozkvétající kočičky ve váze s jemnými kvítky. Luční kvítí, zajíčci a slepičky dominují něžným motivům kolekce Spring Awakening. Nádobí se díky tomu hodí jako skvělý jarní dárek. Co může být lepšího než přinést vlastnoručně upečeného beránka na krásném dezertním podnose Spring Awakening?Kolekce Spring Awakening je vyrobená z kvalitního německého porcelánu a je vhodná do mikrovlnky i do myčky. Všechny produkty seženete v internetovém obchodě www.luxurytable.cz nebo v prodejně Villeroy & Boch v obchodním domě Kotva na Náměstí Republiky v Praze.