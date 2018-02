Patina má styl

Text: Prima Žena

6. února 2018 | 12:00

Rádi byste svým dětem vybavili pokojík vkusně a prakticky? Pak vás jistě zaujme nábytkový program Zoom, který spojuje moderní design s dostatečným množstvím úložných prostor.



Dětský pokoj nemusí nutně čerpat ze všech odstínů barevné palety. Vaše ratolesti se budou cítit dobře i v pokojíčku vybaveném nábytkem ve střízlivějších barvách, a ocení ho zejména v pozdějším věku. Nábytkový program Zoom vytvoří pro děti pohodlné útočiště v moderní podobě, kde nebude chybět spousta úložného prostoru ani velký prostor pro variabilitu. Zaujme zajímavou kombinací temně fialové a trendy bílé patiny.V nábytkové výbavě Zoom najdete pohodlnou postel s úložným prostorem na přikrývky či oblečení. Díky bočnímu čelu postel přes den snadno zastoupí pohovku a poslouží jako pohodlný gauč na čtení oblíbené knihy či usazení návštěvy. Samozřejmostí nábytkové soupravy je psací stůl se spoustou přihrádek a poliček.A jaký by to byl pokojík bez úložných prostor? Děti občas bývají nepořádné, a to k nelibosti rodičů. Řešením je poskytnout jim dostatek prostoru na všechny hračky, knihy, oblečení, sportovní potřeby a další nezbytnosti. V programu Zoom proto nechybí velká šatní skříň, komoda a množství menších skříněk a poliček.Veškerý nábytek je vyrobený z lamina, které se snadno omývá a díky umělé patině vypadá efektně. ABS hrany nejsou ostré a každému kousku dodávají luxusní vzhled. Pokud přeci jen myslíte, že by se dětem líbilo v barevnějším prostředí, můžete jim vesele vymalovat zdi nebo zvolit pestrobarevné doplňky. A to úplně nejlepší? Jednotlivé kousky nábytku můžete libovolně přemísťovat a tak vás pokojíček nikdy nepřestane bavit.Dostupné na www.jena-nabytek.cz