Poctivé schody od JK plus

1. března 2017 | 12:00

Schodiště, to není jen nezbytný funkční prvek vašeho domu, bytu či kanceláře. Schody totiž mohou být výraznou, designově velmi zdařilou dominantou jakéhokoli prostoru. Je však důležité svěřit jejich výrobu odborníkům, kteří vám dokáží poradit a vytvořit perfektní schodiště přesně dle vašeho vkusu.

Právě tito odborníci pracují v rodinné firmě JK plus s.r.o., která se výrobou a montáží interiérových dřevěných schodišť zabývá již bezmála 25 let. Velkou přednostní této rodinné firmy z Jílového u Prahy je vysoce kvalitní zpracování, individuální přístup k zákazníkům ze strany zkušených profesionálů a výroba schodiště na míru dle vašich představ a individuálních potřeb.Nabídka schodišť a navazujících služeb je opravdu široká. V JK plus totiž vyrábí velké množství různých typů schodišť, od těch jednodušších až po atypická, k jejichž výrobě jsou využívány nejen domácí či exotické dřeviny, ale jsou kombinovány i s jinými materiály, jako je kov, kámen či sklo, většinou využívanými na výrobu zábradlí.Právě výběr zábradlí, coby bezpečnostního prvku, je stejně důležitý jako výběr schodiště. Kromě bezpečnosti je důležité také pohodlí a vzhled, a proto je i v tomto případě věnována pozornost detailům a zvoleným materiálům. Fantazii se zkrátka meze nekladou a vy tak můžete mít díky odborníkům s mnohaletými zkušenostmi schodiště vašich snů.Společnost JK plus vám zajistí nejen perfektní schody, ale také vám pomůže doladit celý interiér. Specializuje se totiž i na výrobu dveří, nábytku, dřevěných podlah, zábradlí pro balkony a francouzská okna a v neposlední řadě i na dřevořezbu.Rodinná firma se od roku 1993 pyšní velkým množstvím spokojených zákazníků, a to nejen českých, ale i zahraničních. Rozmanitou nabídku schodišť firmy JK plus využilo již několik klientů ze SRN a Rakouska. Větší dodávku schodišť poskytli i do Londýna či New Yorku a v neposlední řadě zdobí jejich schodiště ambasády a rezidence pro diplomaty v Mongolsku.