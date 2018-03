Podoby kovu v jarní kolekci nábytku Le Patio

9. března 2018 | 12:00

V jarní kolekci nábytku Le Patia tentokrát převažují kovové kousky různých stylů. Na své si přijdou milovníci art deca, retro stylu nebo i klasického industriálu. Z kovu můžete mít prakticky všechno – od komod a odkládacích stolků až po židle, knihovny, vinotéku nebo zrcadla. Každý kousek je originál a dobře se kombinuje s většinou interiérových stylů.

Kov jako součást různých stylů

Kovový nábytek a doplňky si stále ještě mnoho lidí spojuje jen s industriálním stylem velkých loftů. Nicméně kov se v interiérech používá již několik století a často do našich domovů vnáší prvek elegance. Je dobrým protipólem k čalouněnému a dřevěnému nábytku. Kov jako materiál je nesmírně praktický a používá se všude tam, kde klademe vysoké nároky na pevnost.



Jarní kolekce nábytku Le Patio

Le Patio ve své jarní kolekci nábytku nabízí kovové kousky různých stylů a funkcí:

• Je létání pro vás příjemným zážitkem? Pak si pořiďte komodu, která je ze dřeva, ale obložená tenkými kovovými pláty a dokonale tak imituje letecké konstrukce. Výsledkem je originální kousek, který v interiéru skvěle komunikuje se dřevem nebo se perfektně vyjímá vedle čalouněného sofa.



• Máte rádi kousky zachráněné ze starých továren? V tom případě se vám zalíbí kovová komoda se šuplíky, která zřejmě byla původně kartotékou.



• Milovníkům elegantního stylu doporučujeme mosazné odkládací stolky svým vzhledem odkazující k art decu nebo 60. létům. Stále je in kombinace mosazi a mramoru.



• Praktický kovový regál, rohové police, odkládací sestava do předsíně nebo kovová vinotéka – to jsou přesně ty praktické doplňky, které vám pomohou zorganizovat vaše věci a zároveň mají zajímavý design. Nekupujete si kousek, který má většina českých domácností.

