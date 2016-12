Postele z masivu

Text: PrimaŽena

19. prosince 2016 | 15:00

V dnešní době si můžete pořídit ložnici ze mnoha druhů materiálů. Někdo preferuje nábytek čalouněný, jiný si dopřeje extravaganci s kovovým nábytkem. Cenově výhodnější je pak nábytek z lamina či jiných umělých materiálů. Skoro by se zdálo, že zájem o pravý masivní nábytek, který hrál prim už za dob našich babiček a dědečků, pomalu upadá. Opak je však pravdou.



Masivní dřevo je generacemi prověřený materiál, který se velmi hodí k výrobě nábytku. K hlavním jeho přednostem patří zdravotní nezávadnost, bytelnost a dlouhá životnost. Dřevo ošetřené pouze oleji dotváří mikroklima interiéru a dodá prostoru i na útulnosti. Pokud si pořídíte postel z pravého dřeva, máte jistotu, že jste majiteli unikátního produktu, neboť jeho struktura a kresba nebudou nikdy naprosto stejné. Pravé dřevo také postupem času mění svůj odstín z tmavého na světlejší a opačně, což je přirozený proces, díky němuž nábytek zraje jako dobré víno. Životnost, která je zpravidla i několik desítek let, jen utvrzuje v tom, že do kvalitní dřevěné ložnice se rozhodně vyplatí investovat.K nejoblíbenějším dřevinám pro výrobu postelí patří dlouhodobě buk – jak klasický, tak i „barevnější“ jádrový. Oblibě se těší přírodní provedení i barevné odstíny – světlé i tmavé. Stálicí je nadčasová bílá nebo bělené provedení, které v interiéru dovolí i výraznější kombinace s jinými barvami. Další často poptávanou dřevinou je dub, který se opět vrací do módy. Masivní dub je oblíbený pro své krásné odstíny, strukturu, tvrdost, odolnost a velmi dlouhou životnost. Můžete si dopřát i trochu exotiky a pořídit si postel např. z malajského dubu.Cenově výhodnější variantou je volba některého z tzv. měkkých typů dřev, jako například smrk či borovice . Tyto dřeviny bývají velmi často opomíjeny i přesto, že se jedná o plnohodnotné materiály, které se vyznačují vysokou pružností, lehkostí a také větším množstvím suků, které dodávají jednotlivým kusům nábytku patřičnou originalitu.V JMP Studiích zdravého spaní najdete širokou nabídku postelí a ložnic z „pravého“ masivního dřeva od českých výrobců. Inspirujte se ve fotogalerii nebo na www.loznice.cz