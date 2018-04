Připravte terasu na léto

Text: Prima Žena

4. dubna 2018 | 15:00

Nastává konečně jarní období a s očekáváním slunce také ta příjemná část života, kterou trávíme na zahradách nebo terasách . K tomu všemu také potřebujeme doladit tento prostor kvalitním, pohodlným a designově zajímavým nábytkem.

Proč kovový zahradní nábytek od firmy IRON-ART?

To vše splňuje kolekce zahradního nábytku firmy Iron-Art, vysoce hodnocena zákazníky pro svoji spolehlivost a nápaditost.V IRON-ARTu si velmi dobře uvědomujeme, jak důležitou roli u zahradního nábytku hraje konstrukce a povrchová úprava. Náš kovový zahradní nábytek je konstrukčně řešen tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku rzi. Povrchovou úpravu zajišťuje dvojitá ochrana. První vrstva je tvořena zinkovou úpravou - metalizací, druhá vrstva nástřikem polyesterovými práškovými barvami s UV filtrem, které se vypalují v peci při teplotě 200 st. C. Konstrukce židlí a křesel u gastro setů je navíc řešena tak, aby se židle daly skládat do sebe a při skladování nezabíraly místo. U speciálních zakázek nabízíme možnost výroby atypických rozměrů dle individuálních požadavků zákazníka.Samozřejmostí jsou čalouněné sedáky, případně opěrky ušité ze speciálních italských , voděodolných acrylicových látek.Kompletní kolekci nábytku můžete vidět na www.iron-art.cz Přejem Vám příjemné chvíle s nábytek od firmy Iron- Art.