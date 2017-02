Přivolejte jaro velikonoční výzdobou!

Text: Prima Žena

12. února 2017 | 09:00

Jaro a Velikonoce jsou už od pradávna spojené s dekorováním domova.

Lidé pečou a zdobí beránky, kreslí voskem na kraslice, barví vajíčka, na procházkách trhají větvičky a vážou na ně barevné pentle.



S výzdobou obydlí počítá i značka Villeroy & Boch a přináší nové velikonoční kolekce, které vaše domovy krásně nazdobí a zútulní.



Řada Spring Awakening se vám bude hodit do kuchyně či jídelny. Hrnečky, misky, cukřenku, mléčenku, ubrousky, talíře a šálky spojuje jednotný design.



Jak už název kolekce napovídá, domů vám přinese jaro klidně už v únoru. Nese se v tónech bílé a žluté a doplněna je malůvkami jarních květin.



Kolekce Easter Decoration jsou zase zajíci, které můžete postavit, posadit nebo položit kamkoliv do bytu.



Hodí se ke květináčům, na okno, stůl, do knihovny i na kuchyňskou linku.



Zaručeně pobaví každou návštěvu.