S porcelánem zpět do dětství

Text: Prima Žena

6. února 2017 | 12:00

Pamatujete si ještě slavnostní stolování u našich prarodičů? Na stole byl prostřený servis, který se dědil po generace, byl slavnostně zdobný, ale zároveň velmi decentní. V rodině byl klid a vše bylo tak, jak by mělo být. Chtěli byste si připomenout tyto slavností chvíle a dát tak svému stolování nový rozměr?

Představte si stůl prostřený klasickým porcelánem s decentním květinovým motivem. Talíře, mističky, oválné mísy, přílohové misky, ale také porcelánové příbory ve stejném květinovém motivu. Nebo dáváte přednost pomněnkám, slunečnicím, mákům, kopretinám, chrpám.Případně máte raději ovoce nebo byliny. Všechny tyto motivy a celou řadu dalších nabízí malá rodinná firma BOHEMIA PORCELÁN 1987 v Karlovarském kraji. Firma má velké zkušenosti se zasíláním poštou nebo kurýrní službou, takže nemusíte mít obavy, že by vám objednaný porcelán přišel rozbitý.Co porcelán s vánoční či velikonoční tématikou? Nebo jste vášniví myslivci a líbila by se vám taková jídelní souprava? Máte raději moderní porcelán nebo luxusní? A co porcelánové kliky, porcelánové úchytky, závěsné lampy s porcelánovým cylindrem, korbele s věnováním a cínovým víčkem, porcelánové příbory?Všechny tyto výrobky a celou řadu dalších si můžete objednat rovnou u výrobce na stránkách www.bohemiaporcelan.cz