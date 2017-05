Sametová jemnost černého kování

Text: Prima Žena

26. května 2017 | 09:00

Tajemná, nadčasová, univerzální… taková je černá barva, která bude zaručeně slušet i vašim dveřím. Jak ji na ně dostat co nejjednodušeji? Například s pomocí dveřního kování opatřeného povrchovou úpravou titan černý mat!

Neuvěřitelná variabilita provedení

„Černá barva je velice oblíbená u architektů a designérů, a to především díky její nadčasovosti i nekonfliktnosti při kombinaci s dalšími barevnými odstíny. Matný povrch navíc dodává černému titanu sametově jemný nádech, díky kterému si kování v této povrchové úpravě oblíbí i ti, pro něž je jinak černá v interiéru příliš dominantní a agresivní,“ uvádí pan Roman Ulich, designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního a okenního kování, a pokračuje: „Kování v matném černém titanu vás však nezaujme pouze svým zajímavým odstínem, ale oceníte jej i pro jeho vynikající funkčnost a dlouhodobou životnost. Ta je dána především kvalitním vnitřním mechanismem a vysokou kvalitou použitého materiálu v kombinaci s galvanickým pokovením, které zaručuje, že se povrch kliky jen tak neošoupe ani nepoškrábe.“Povrchová úprava titan černý mat je dostupná pro celou řadu designových modelů klik, každý si tak může vybrat kliku ve tvaru a provedení, který bude zcela vyhovovat jeho představám i potřebám interiéru. „Jednoduchý minimalistický design zcela v souladu se současnými trendy přináší dveřní klika z řady MAXIMAL. Do její čelní plochy je navíc vsazena působivá výplň z šedé perleti, která se skvěle doplňuje s matnou povrchovou úpravou černý titan, a dodává tak kování nádech jemné elegance,“ uvádí pan Roman Ulich. Pokud máte rádi v interiéru vzdušnost tak rozhodně věnujte pozornost klice z řady ENTRY. „Dveřní kování ENTRY již na první pohled zaujme svým odlehčeným designem, kterému dominuje obdélníkový otvor uprostřed ploché rukojeti,“ popisuje pan Roman Ulich a dodává: „Černý odstín otvor uprostřed kliky elegantně rámuje, což vytváří zajímavý kontrast například s povrchem bílých nebo celoskleněných dveří.“ S kováním v černém matném titanu se tak ve vašem interiéru nemusíte vůbec bát, že byste se netrefili do černého!