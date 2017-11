Skrytá síla digestoří Airforce

Text: Prima Žena

22. listopadu 2017 | 15:00

Život v kuchyni bez digestoře je dnes takřka nemyslitelný. V současné době má zákazník možnost vybírat z velkého množství značek a modelů digestoří, od běžných se standardní výbavou až po luxusní modely, které jsou vybaveny moderními technologiemi.



Širokou nabídku digestoří nabízí na našem trhu italská značka AIRFORCE, která se v krátké době vypracovala mezi přední světové výrobce digestoří. V nabídce značky lze najít širokou škálu digestoří od praktických vestavných modelů až po designové skvosty.



Nejnovějším trendem v oblasti odsávání jsou digestoře integrované přímo do indukční varné desky. Díky využití fyzikálního jevu známého jako Venturiho efekt jsou odsávané páry strhávány dolů a odsávány štěrbinou umístěnou přímo v indukční varné desce. Ventilační jednotka může být umístěna v soklu kuchyňské linky nebo může být přemístěna mimo kuchyni, čímž je možné docílit téměř bezhlučného provozu. Konkurenční výhodu oproti ostatním značkám poskytuje speciální konstrukce vestavné části digestoře. Tělo digestoře s hloubkou pouze 9 cm umožňuje instalovat pod indukční varnou desku zásuvky se standardní hloubkou.



Velký zájem vzbuzují také stropní digestoře. Jsou určeny do moderních kuchyní, ve kterých je cílem kompaktnost a čistota linií, a nabízí nadstandardní komfort při přípravě pokrmů. Komfort obsluhy je zajištěn dálkovým ovládáním, které je součástí digestoře. Volit můžete mezi modely, které jsou plně integrované do stropu nebo podhledu nad varným centrem, nebo mezi modely, které se instalují těsně pod strop.



Plně vestavné stropní digestoře jsou určeny především pro provoz s odtahem vzduchu mimo místnost. Velkou výhodou těchto modelů je možnost umístění ventilační jednotky digestoře mimo kuchyni, například na půdu. Díky tomu se provoz digestoře stává téměř bezhlučným, což ocení zejména majitelé domů či bytů, v nichž je kuchyně součástí obytného prostoru.

