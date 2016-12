Špičkové americké postele konečně u nás

16. prosince 2016 | 15:00

Důvodů proč si pořídit kvalitní postel a matraci je nespočet. Na prvním místě figuruje samozřejmě zdraví a relaxace. V posteli strávíme průměrně třicet procent života. Je tedy nasnadě, že investice do „pořádné“ postele se rozhodně vyplatí.

Matrace šitá na míru nyní cenově dostupná všem

Design bez hranic – vyberte si postel snů

Porovnejme například čas strávený v posteli s dobou, kterou prosedíme v autě. Na rozdíl od spánku, nám řízení zabírá „pouhé“ čtyři procenta z našeho života. I přesto si pravidelně kupujeme nová auta za statisíce korun a počty aut v Česku rekordně rostou. Podle dat Centra dopravního výzkumu má v ČR auto skoro každý druhý. Ovšem postel potřebuje každý a každý z nás v ní tráví neporovnatelně více času. Proč tedy raději neinvestovat do špičkové postele a excelentní matrace než například do nejnovějšího modelu SUV?Ideálním a cenově výhodným řešením, pokud chceme opravdu to nejlepší, je pořídit si matraci na míru. Tento zdravý trend je rozšířený zejména v USA, Anglii a Skandinávii. A právě z Ameriky se pomalu přesouvá i do České republiky. I v tuzemsku si už můžeme vybrat matrace na míru s přesností výroby na 1 cm. Při výběru té správné matrace bychom se měli zaměřit hlavně na to, co je při prvním pohledu našim očím skryto. „Vždy je dobrým znamením, když je prodejce schopen ukázat nám řez vrstvami, ze kterých je matrace sestavená, a když dokáže vysvětlit jejich jednotlivé funkce,“ vysvětluje Luboš Šnejdar ze společnosti Royal Comfort, výhradního dovozce postelí a matrací amerických značek King Koil a Serta.Co se týče materiálů, máme na výběr matrace s nejmodernějšími pružinovými systémy v kombinaci s mnoha typy materiálů – přírodní, visco-elastické, antialergické, antibakteriální i kombinace všech zmíněných. Jedná se o vysoké matrace, jejichž vývoj a složení je schválen mezinárodním sdružením chiropraktiků (ICA). „Špičkové matrace kombinují přírodní materiály se systémem taštičkových pružin, čímž se dokonale přizpůsobí lidskému tělu a zajistí optimální rozložení hmotnosti a akumulaci tepla. A především výborně odvádějí vlhkost,“ vysvětluje Luboš Šnejdar z Royal Comfort a dodává, že nejžádanějšími materiály jsou čistá bavlna, vlna a koňské žíně.V dnešní době jde vše. Nelíbí se vám postele z katalogů? Prošli jste desítky showroomů a stále jste nenašli tu pravou postel podle vašich představ? Žádný problém. Dnes už si můžete nechat vyrobit postel přesně dle vašich specifických požadavků a to bez zvláštních příplatků. Zvolte si vlastní atypickou výšku i šířku postele, materiál, čelo postele, nožičky postele, čalounění i typ prošívání - a to vše bez navýšení ceny.Postelové základny, které jsou v současné době nejvíce doporučovány, jsou jednoznačně ty pružinové - tzv. boxspringy. Tento typ postelí výrobci pojmenovávají různě: kontinentální postele, americké postele, springboxové nebo boxspringové postele. V prodejnách Royal Comfort je do 18. prosince dostanete s vánoční 15% slevou, stejně tak jako matrace, povlečení a další sortiment.