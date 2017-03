Sprcha téměř neviditelná

Sprcha téměř neviditelná

Text: Prima Žena

24. března 2017 | 09:00

Sprchové kouty jsou důležitou součástí koupelny. Při výběru se soustřeďte nejenom na kvalitu, ale také na design, aby sprchový kout byl funkční a současně i dobře vypadal.



Jednou z možností jsou skleněné sprchové kouty Hansgler, které svým uživatelům poskytují veškerý komfort s přidanou hodnotou čistého moderního designu.



Vzdušné a subtilní

Pod značkou Hansgler se neskrývají jen tak oby- čejné sprchové kouty. Za rozumné peníze získáte naprosto výjimečnou kvalitu a vzhled. Díky svému designu působí vzdušným a elegantním dojmem. Jsou vhodné i do malých koupelen, protože nezahl- tí prostor, ale naopak do něj zapadnou, aniž by ho jakkoli narušovaly.



Bezpečnost nade vše

Lidé se skleněným sprchovým koutům často vyhý- bají kvůli strachu z jejich rozbití a případnému úrazu. Taková obava je zcela zbytečná, protože se do nich pou- žívá bezpečnostní sklo upravené metodou kalení, díky níž odolá i silným nárazům. Hangsler dodává skleně- né stěny o tloušťce 8 mm, což je síla, která není úpl- ně běžná, a navíc za cenu, která je oproti sprchovým zástěnám jiných značek zcela bezkonkurenční.



Na co se můžete těšit

Se sprchovým koutem Hangsler vejde do vaší kou- pelny čistý, moderní a elegantní vzhled. Po praktické stránce oceníte pohodlný, dostatečně široký bezbariéro- vý vstup. Kvalitní zpracování představují také pro ly a kování, jež jsou opatřeny speciální povrchovou úpra- vou zabraňující korozi. Prodávají se varianty čtvrtkru- hové, čtvercové a obdélníkové ve více než dvaceti veli- kostních variantách od 80 cm do 120 cm s otevíráním dle potřeby na levé či na pravé straně, takže si vybere opravdu každý.



