Sprchové vaničky z litého mramoru

Text: Prima Žena

31. ledna 2018 | 12:00

Litý mramor je nadčasový homogenní materiál, který díky svým vlastnostem zaručuje produktům dlouhou životnost a vysokou odolnost. Není tedy divu, že se postupem času zařadil mezi nejpopulárnější materiály také ve výrobě sprchových vaniček. Vaničky z litého mramoru se vyznačují dokonale hladkým a rovným povrchem, který je navíc schopen uchovat si okolní teplotu a velmi snadno se udržuje. Mezi hlavní přednosti patří též jejich vysoká pevnost a stabilita společně s nulovým průhybem. Ostré vnější hrany dotváří celkový dojem moderního, designového vzhledu koupelny a zároveň poskytují možnost bezespárového přisazení ke stěně.

Patrně nejproblematičtější částí sprchového koutu je místo, kde vanička navazuje na obklad. Vzniklá spára mezi stěnou a běžnou vaničkou je sice standardně vyplněna spárovací hmotou a může být dodatečně utěsněna silikonem, i přesto zde po čase vzniká nežádoucí prostor pro usazování nečistot a tvorbu nepříjemné plísně, nebo zatékání vody. Životnost těchto materiálů bohužel nelze dlouhodobě zaručit, a tak k tomu dříve či později dospěje každý.



Zázrak jménem MIRAI

Český výrobce sprchových zástěn a van, firma Polysan, přichází na trh s revolučním řešením. Inovativní design vaniček MIRAI, které byly speciálně navrženy pro instalaci do obkladu, pochází právě z jeho dílny nedaleko Zruče nad Sázavou. Nejen skutečnost, že jde o čistě domácí výrobu, která využívá vysoce kvalitní materiály, jakým je i litý mramor MICADOR, také precizní propracovanost a především samotné konstrukční vlastnosti jsou hlavními prodejními argumenty, ze kterých plyne velká i popularita těchto sprchových vaniček.



Vaničky MIRAI jsou záměrně zkonstruovány tak, aby je bylo možné nalepit přímo na podlahu nebo usadit do podlahy. Mezi hlavní specifika patří především nízká výška vaničky, která má pouze 18 mm, což umožňuje její usazení do jedné roviny s dlažbou. Z estetického hlediska tak nic nenarušuje čisté linie podlahy, ani atraktivní vzhled celé koupelny. Z hlediska praktického nutno zmínit, že díky možnosti zapuštění vaničky do podlahy, poskytuje též snadný bezbariérový vstup do sprchového koutu.

« předchozí strana 1 2 další strana »