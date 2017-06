Tichá digestoř

Text: Prima Žena

12. června 2017 | 15:00

Baví vás vařit a rádi při vaření relaxujete? Pak jistě dobře víte, jak může být hluk z digestoře obtěžující. A to zejména v případě, že máte kuchyň propojenou s obývacím pokojem. Máme pro vás řešení!



Italská značka Airforce, která se specializuje na výrobu digestoří, umí téměř všechny modely ze své nabídky upravit tak, aby v kuchyni bylo slyšet jen to, co chcete. Jak? Jednoduše upraví odsavač tak, že přemístí ventilační jednotku do externí schránky, kterou umístíte na půdu, do komory či do technické místnosti a hluk, který digestoř vydává, už nebude rušit vaše kulinářské zážitky. Externí schránku propojí s digestoří pomocí propojovacího kabelu, aby bylo možné ovládat všechny funkce digestoře jako kdyby byl motor její součástí.Externí ventilační jednotku umí Airforce připravit nejen pro tradiční typy odsavačů, jako jsou komínové nebo ostrůvkové, ale i pro v současné době nejžádanější modely vestavných stropních digestoří, nebo digestoří integrovaných přímo do indukční varné desky.U tohoto typu odsavače je ventilační jednotka při klasické instalaci umístěna v soklu kuchyňské skříňky a odsávaný vzduch je odváděn ven plochým odtahovým potrubím. Páry vzniklé při vaření jsou odsávány buď automaticky uzavíratelnou štěrbinou umístěnou v zadní části indukční varné desky, nebo sací zónou umístěnou uprostřed varné desky.V případě použití externí ventilační jednotky je potrubí možné vést buď soklem kuchyňské linky nebo podlahou. Pokud se pod vaší kuchyní nachází garáž nebo technické zázemí, je dokonce možné vést potrubí pod podlahou po stropě těchto místností.A jako bonus nabízí Airforce ke všem svým digestořím nadstandardní záruku 5 let. Teď už stačí jenom si vybrat.