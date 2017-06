Tři varianty skleněné krásy od Březina Design

Text: Prima Žena

7. června 2017 | 12:00

Moderní křišťálové lustry - Firma Březina Design nabízí designové lustry různých druhů a tvarů. Hlavní specializací této firmy jsou ale křišťálové lustry moderních tvarů. Jedná se o nadčasová svítidla, která se hodí do bytů vybavených starožitným nábytkem, stejně tak do moderních bytů, zařízených podle posledních designových trendů. Křišťálové sklo je většinou v kombinaci s leštěnou nerez ocelí a to od lustrů s jednoduchými liniemi do minimalistických interiérů, až po impozantní svítidla ve stylu glamour.