Útulný domov se značkou SCANquilt

Text: Prima Žena

1. února 2017 | 09:00

Značka SCANquilt zní seversky, přesto se jedná o českou značku, která se úspěšně rozvíjí na českém a slovenském trhu již 25 let.

Ve všech větších městech můžete v obchodních centrech navštívit prodejny SCANquilt, kde se možná nejdříve budete cítit ztraceni v šíři nabídky přikrývek, polštářů, povlečení, prostěradel, dekoračních plédů a polštářku, ručníku, osušek, županů, koupelnových předložek, prostírání, ubrusů, utěrek, sedáků a mnoha dalšího zboží. Po chvíli se Vás ale ujme příjemná a zkušená prodavačka, která Vám pomůže se v tomto světě ložních a dekoračních textilií zorientovat a vybrat, po čem toužíte. Vysvětlí Vám rozdíly kvalit, rozbalí a ukáže přikrývky nebo povlečení, které vám barevně doladí s prostěradlem nebo návlečky.



Jistě mi dáte za pravdu, že každý chce mít doma lehké, splývavé a hřejivé přikrývky, pohodlné polštáře, na omak příjemné povlečení, savé a hebké osušky, které vás ráno i večer pohladí. Večer chcete usínat a ráno se probouzet v povlečení, které Vás v zimě zahřeje, na jaře barevně osvěží, v létě dodá trochu romantiky a na podzim trochu nostalgie. A to vše najdete na jednom místě v prodejnách SCANquilt nebo na eshopu. Nabídka více než 600 vzorů ohromí všechny věkové kategorie. Najdete vzory luxusní a elegantní v pastelových odstínech, venkovskou romantiku v rozkvetlé barevnosti, geometrické vzory v pánské klasice, ztřeštěné vzory pro teenagery, ale i dětské vzory pro nejmenší.



Bezpochyby nejprodávanější jsou na povlečení vysoce kvalitní hladké bavlněné satény s nežehlivou úpravou, na omak příjemné jemné úplety Jersey z česané bavlny, které nevyžadují žehlení. Nabídku doplňují krepy, flanely, někteří mohou dávat přednost damaškovému povlečení, hustě tkaným potištěným percalům nebo i běžné bavlně. Každý si najde v odpovídající cenové úrovni, materiálu a barevnosti to, co se mu líbí.



« předchozí strana 1 2 další strana »