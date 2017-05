Užijte si dovolenou se SCANquilt

Text: Prima Žena

20. května 2017 | 09:00

Těšíte se na dovolenou? Značka SCANquilt přichází s novou kolekcí, která vám dovolenou zpříjemní.

Pohoda s maskou na spaní

Originální povlečení KLASIK DESIGN

Sedáky SCANquilt domů, na chatu i terasu

Máte problémy s usínáním při rozsvíceném světle, budíte se s prvním paprskem nebo hodně cestujete a potřebujete nerušeně relaxovat? Skvělým řešením je maska na spaní SCANquilt. Díky chladivé gelové náplni si odpočinou také unavené oči nebo se zmírní bolesti hlavy. Gelovou náplň je možné dát zchladit maximálně na dobu jedné hodiny do mrazáku, teplota však nesmí přesáhnout -18°C. Brzy zjistíte, že maska je v dnešní uspěchané době nepostradatelný pomocník pro Váš klidný spánek.provedené na kvalitní plátnové tkanině ze 100% bavlny reaguje na módní trendy v bytovém textilu. Inspirujte se ať už svými cestovatelskými zážitky, anebo sny a projeďte se s námi po New Yourku či Londýnu, plujte lodí do Karibiku, objevte zajímavé motivy Afriky, projděte se bambusovým lesem ...a nezapomeňte poslat z každého místa svým přátelům pohled s poštovní známkou.Pohodlné sezení a krásné barvy do každého interiéru přinesou měkoučké sedáky RONDO na židli nebo na lavici. Jistě Vás osvěží svým letním stylem. Usaďte se, dejte si se svojí rodinou dlouhou, klidnou snídani a naplánujte výlet nebo dovolenou.Užijte si odpočinek s polštářem RELAX , který svým vyšitým motivem lehátka navodí vašemu snění tu pravou atmosféru.Více na www.scanquilt.cz