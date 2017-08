V létě ochladí, v zimě zahřeje

Text: Prima Žena

8. srpna 2017 | 09:00

Příjemné usínání i v letních vedrech slibuje damaškové povlečení. Ale to není vše, proč byste tomuto materiálu měli „dát zelenou“.

1. Termoregulační vlastnosti

2. Skvělá výdrž

3. Snadná údržba



4. Luxus pro každého



5. Co teď frčí

Když naše babičky dostaly do výbavy damaškové povlečení, byly nadšené. Prostě mít damašek tenkrát znamenalo luxus, který dlouho vydržel; pevná tkanina se jen tak neoprala. Mělo to však i svá úskalí. Praní, a především žehlení, tehdy zabraly spoustu času. Tohle však už patří minulosti, dnešní doba dala damašku nový rozměr.Proč byste si právě v létě měli pořídit povlečení z damašku? Nabízíme vám hned pět důvodů.Flanelové povlečení se hodí na zimu, lněné naopak v létě, kdežto u damaškového o ročním období netřeba přemýšlet. Můžete ho používat celý rok. Díky způsobu tkaní je totiž univerzální: v teplých dnech slibuje potřebné ochlazení, v těch chladných vás příjemně zahřeje. Když se spolehnete na damašek, máte jednou provždy po starostech. „Kvalitní egyptská bavlna, kterou používáme pro výrobu damaškového povlečení, má sama o sobě dobré izolační vlastnosti. Díky použití hladkých přízí a saténové vazbě je povlečení na omak velmi hebké a v letních měsících příjemně chladí,” vysvětluje Šárka Nadrchalová ze společnosti VEBA, českého výrobce bytového textilu.Kvalitní damašek je jako vytrvalostní běžec, který hodně vydrží. Přesněji řečeno – zůstane v perfektním stavu, i když ho budete často prát. Jeho odolnost se dá „měřit“ právě praním: vydrží více než 250 vložení do pračky a stále bude vypadat jako nové.Totéž platí pro vzory. Obavy, že by snad častějším praním došlo k jejich opotřebení, tady nejsou na místě. Damaškové vzory totiž vznikají rovnou při výrobě tkaniny jejich vytkáváním na žakárských strojích, nejde je tedy běžným používáním vyprat ani odřít (na rozdíl od dnes tak módních, leč méně trvanlivých potisků).Po vyprání stačí povlečení z damašku vyrovnat, nechat téměř uschnout a žehlit mírně vlhké, otočené naruby. Pokud ale necháte prádlo na šňůře více dní, i tak jej snadno a rychle vyžehlíte do hladka. „Sušení prádla v sušičce zase podpoří přirozené vlastnosti bavlny, damaškové povlečení je pak krásně měkké a nadýchané,“ doplňuje odbornice z Veby. Ovšem když si koupíte výrobek s označením EASY CARE, je to ještě snazší – v tomto případě nemusíte damaškové povlečení vůbec žehlit. Díky speciální úpravě tkaniny ho po uschnutí stačí složit do skříně, nebo jím rovnou povléct peřiny a polštáře. Se zipovými uzávěry to půjde velmi rychle.Dříve se damašek vnímal jako luxusní záležitost, dnes si ho může dopřát doslova každý.Moderní žakárské stroje dokážou utkat látku z velmi jemné bavlněné příze. Některé příze jsou tak tenké, že kdybyste je natáhli na délku jednoho kilometru a pak zvážili, dostanete se k pouhým 6 gramům. Přesto bude hotová tkanina pevná a odolná, byť na omak zůstane krásně hebká a splývavá, jako hedvábí. A jak vzniká přirozený lesk damaškového povlečení? Je to díky tkaní na žakárských strojích, kdy se střídají lesklé a matné plochy, čímž vzniká dojem plasticity a luxusu.Stálicí na trhu je jednobarevné damaškové povlečením s vytkávanými vzory. „Letošním trendem jsou kombinace vytkávaných barev, vzorů a tisku. Módní jsou geometrické tvary například magických kruhů mandala ale i klasické květinové vzory podobné povlečení, jaké jste vídali u svých babiček,“ říká Šárka Nadrchalová. Čeští dezinatéři, kteří navrhují a následně programují nové vzory, patří ve světě k nejlepším. Pod jejich rukama vznikají například složité vzory s efektem patiny, která je podle mezinárodních odborníků mezi trendy letošního roku. Tvorba designového povlečení je už i nedílnou součástí dílen módních návrhářů. Například Beata Rajská vytvořila pro Vebu povlečení, které je součástí její módní kolekce RÍF pro rok 2017. Povlečení kombinuje dvě řemeslně náročné techniky: detailně vytkávaný mikrodezén a tisk. Satén z egyptské bavlny s ručně malovaným tiskem je další žhavou novinkou tohoto léta.

