Vánoce podle stylu

Text: PrimaŽena

16. prosince 2016 | 09:00

Široká nabídka vánočních ozdob a množství inspirace umožňuje lidem nejen dokonale vyladit vánoční stromeček, ale i kompletní výzdobu domu či bytu. Sladit podle jednoho stylu je možné vše od baněk přes doplňky, balicí papír až po slavnostní tabuli. Jak jednoduše na to a z jakých stylů vybírat? Nejdříve zvolte ozdoby, které budou ústředním motivem vašich Vánoc. Ať už tíhnete k minimalismu, nebo máte raději moderní barvy, inspirujte se novými kolekcemi české firmy Glassor.

Rustikální styl

Moderní styl

Retro styl

Rustikální styl si nejlépe rozumí s přírodními materiály, které se dobře kombinují s barvami, jako je červená, modrá, zelená nebo neutrálnější bílá a zlatá. Základem by měla být snaha co nejvíce se přiblížit přírodě. Klasické barevné baňky rozhodně neváhejte doplnit větvičkami břízky, borovými šiškami, stuhou z juty či kostkovanou látkou. Pokud volíte raději venkovský styl v duchu francouzské Provence, bude se dobře kombinovat s bílou a modrou.Jestliže dáváte přednost nejnověším trendům, stromeček si ozdobte třeba podle barev duhy. „Baňky jsme uspořádali do barevných palet podle jednotlivých odstínů. Nabízí se tak netradiční možnost obléknout stromek do barev duhy. Pro milovníky sladkého jsou připraveny ozdoby připomínající pouť a cukrovou vatu. Jemné barvy doplňuje exotika a výrazné barvičky jako fuchsiová, kanárkově žlutá a třešňová,“ doporučuje Kateřina Tichá, majitelka firmy GLASSOR, předního výrobce ozdob u nás.Kdo by mohl zapomenout na Vánoce u babičky? Kromě toho je styl retro také trendy záležitostí, která se stále s oblibou vrací. Pokud ani vám není takzvaný „old school“ cizí, vyšperkujte díky jeho akcentům vánoční dekoraci. Pro jednu skupinu jsou připraveny červené, zelené a bílé baňky s puntíky, které evokují styl šedesátých let. Na druhou stranu retro výzdoba může být spojována s trávením času u prarodičů, kdy se hojně používaly nejrůznější figurky a všehochuť nablýskaných ozdob, jež jsou mezi vánočními kolekcemi stálicí.