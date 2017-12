Vánoční pohoda

Prima Žena

12. prosince 2017

Připravte se na Vánoce včas, ať jsou klidné a pohodové...Voňavé, romantické, rodinné… Vánoce mohou mít spoustu přívlastků. Aby ale byly opravdu „šťastné a veselé“, je třeba myslet na spoustu věcí dopředu. Například na výzdobu nebo i na to, zda máte dostatek nádobí, když letos přijedou na svátky i děti s rodinami…



Výzdoba je jednoduchá. Buď jste zastánci rodinných tradic a máte své oblíbené barvy a rodinné ozdoby, nebo sáhnete po módních trendech. Romantické duše mohou letos zvolit například růžovou, bílou a stříbrnou. Třeba značka Kaemingk si svou letošní kolekci dozdobila ještě peříčky, krajkami a perličkami, které dodávají vánočním dekoracím až luxusní charakter.







Máte raději klasiku v zelené, červené a zlaté? Pak je to také jednoduché. Značka Villeroy & Boch má úžasné dekorace i porcelán s klasickými nadčasovými dekory. Vše může používat ještě i vaše vnučka. Navíc lze kolekci postupně doplňovat nebo jednotlivé kousky zkombinovat s čistě bílým porcelánem.





Pokud jste už potěšili oči, zbývá to neméně důležité, potěšení pro chuťové pohárky. Hospodyně by si měly dopřát opravdu kvalitní pánve, hrnce či plechy s nepřilnavým povrchem, aby si co nejvíce ulehčily náročnou přípravu vánočních dobrot. Ideální je samozřejmě nádobí, v němž lze nesnědené vánoční pochoutky uložit i do chladničky. Vyzkoušeli jste například nádobí, které má vnitřní povrch z neporézního sklokeramického materiálu Silargan? Je velmi trvanlivý, tvrdý a odolný proti poškrábání. Značka Silit poskytuje na tento materiál záruku 30 let! Nedočkavý jedlík může dokonce v tomto nádobí použít nůž či ostrou vidličku a nepoškodí jej. Pokud na dně zůstanou černé šmouhy, není to kaz na povrchu, ale stopy třeba právě po vidličce, které snadno smyjete.







A nezapomeňte zakončit vánoční večery šálkem dobré kávy nebo čaje. Pro slavnostní okamžiky se určitě vyplatí mít doma opravdu pěkné kousky porcelánu. Protože k Vánocům patří určitě i přívlastek „nejlepší svátky roku“…