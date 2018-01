Věčný svit křišťálových lustrů

16. ledna 2018 | 09:00

Není mnoho věcí, o kterých by se dalo říct, že mají trvalou hodnotu. Určitě drahé kovy a kameny, některé starožitnosti a výtvarné umění, designové umělecké předměty vyráběné v malých sériích a udržované nemovitosti.



Z věcí běžné spotřeby prakticky nic. Většina věcí velmi rychle zestárne, něco se rozbije, něco vyjde z módy a my jsme tak odsouzeni k tomu, kupovat stále ty samé věci pořád dokola.







Existuje však jedna věc do bytu, ze které se budete těšit nejenom vy, ale i následující generace. Je to křišťálový lustr. Jedna z mála věcí, která se drží v módě již několik staletí a v drobných designových obměnách stále tvoří součást našich bytů. Příjemné je to, že dříve byl křišťálový lustr doplňkem pouze paláců a zámků, dnes si takový lustr může pořídit skutečně každý.



Výhoda křišťálového lustru je nejen jeho nadčasovost, ale také to, že se hodí nejen do bytů zařízených starožitným nabytkem, ale také do moderních interiéru v minimalistickém stylu.









Také výběr křišťálových lustrů je mnohem širší, než byl před stovkou let. Dnes si můžete koupit lustr v klasickém stylu, jehož design je stejný už 300 let, nebo si můžete vybrat moderní designový lustr vybavený LED světelnými zdroji. Nabídka je široká a je jen na vás, jaký styl si zvolíte.Firma Březina Design , která se prodejem křišťálových lustrů zabývá, má v nabídce nejen klasické, tzv. Tereziánské lustry, ale především moderní křišťálové lustry nejrůznějších velikostí a tvarů. Při koupi takového lustru máte jistotu, že do konce života nebudete muset pořizovat lustr jiný a možná že i děti vašich dětí si budou svit vašeho křišťálového lustru také užívat.

