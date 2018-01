Via – něžná kráska do vaší koupelny

Text: Prima Žena

29. ledna 2018 | 09:00

Objevte něžné kouzlo řady Bemeta Via. Tato designová novinka do koupelen udělá radost svým vytříbeným stylem a dokonalým řemeslným zpracováním.



Hledáte-li do své koupelny něco neotřelého s nádechem luxusu, pak jste právě našli poklad. Nevšední tvary koupelnových doplňků řady VIA vás upoutají svou elegancí a vkusem. Jemná zaoblenost příjemně kontrastuje s hranatým tvarem a vytváří unikátní souhru. Vysokou kvalitu zpracování kovu i skleněných částí dokládá i prodloužená záruka 12 let na tyto koupelnové doplňky.





V této designové řadě najdete širokou škálu pomocníků do koupelny, od věšáčku na ručník, přes poličky až po WC štětku.