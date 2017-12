Vlastní styl v ložnici

Prima Žena

4. prosince 2017 | 12:00

Ložnice je místnost, ve které po celém dni uléháme k odpočinku. Proto by měla být zařízena tak, abychom se v ní cítili co nejlépe. Volba vhodné postele, matrace, šatní skříně i nočních stolků a jejich uspořádání může být pěkný oříšek. Proto pokud si nevíte rady s jejím zařízením, nechte si poradit do našich odborníků v JV Pohoda.