Vyberte si u SCANquilt a jste fresh

Text: Prima Žena

20. února 2018 | 12:00

Jste unavení po zimě a těšíte se na jaro? S výrobky SCANquilt si jaro přivedete domů již teď.

Dekorační návleky SMART s vytkaným vzorem jsou jednoduše KRÁSNÉ

Plyšový polštář FRIEND - CRAFTHOLIC

Bavlněné povlečení KLASIK v jarních barvách bude příjemnou změnou ve vaší ložnici, vybírat si můžete z více než 600 vzorů nebo barev. Povlečení v hladké plátnové vazbě patří mezi nejčastěji používaná v našich ložnicích. Kvalitu, kterou ovlivňuje především rovnoměrnost a hustota přízí, kvalita tisku a stálobarevnost v praní, pečlivě sledujeme.Přivítejte jaro a převlékněte „zimní“ polštáře do veselejších barev vyšívaných návleků SMART . Vytkávaný vzor na kvalitním materiálu dekoračního návleku má jemnou strukturu, spolu s krásnou barevností dodá Vašemu interiéru tu pravou jarní náladu. Návleky jsou vhodné do moderního i klasického interiéru nebo pokoje vašich dětí.Pojďte si s námi hrát… Vyberte si z plyšáků FRIEND od značky CRAFTHOLIC kamaráda pro své děti, sebe nebo svou lásku. Veselého zajíce Raba, zadumaného medvěda Slotha, šibalského kocoura Korata nebo mlčenlivou opici Loris. Každý je jiný, jedinečný, stejně jako vy. Sametový plyšák FRIEND je mimořádně jemný, na pohled i na dotek příjemný tvor, který se zrodil v tokijském designovém studiu Accent, aby pod značkou CRAFTHOLIC potěšil všechny generace bez rozdílu věku nebo pohlaví. Naši přátelé jsou skvělou hračkou, originálním doplňkem do interiéru, ideálním dárkem nebo měkkým polštářkem, se kterým nebudete v noci sami. Všechny designy najdete exkluzivně pouze v síti prodejen a e-shopu SCANquilt.Více na www.scanquilt.cz