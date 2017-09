Vyzdobte si stěny

Text: Prima Žena

21. září 2017 | 15:00

Zejí vaše stěny v obývacím pokoji prázdnotou? Zkuste je zaplnit visacími skříňkami a regály, které jsou nejen praktické, ale také patřičně elegantní. Obývací program Vigo vdechne vaší stěně nový život!



V obývacím pokoji není smutnějšího pohledu než na prázdnou stěnu. Pokud tu svou nechcete mít zaplněnou pouze obrazy po babičce a tikajícími hodinami, ale také elegantním a praktickým nábytkem, hoďte očko na obývací program Vigo . Tvoří ho množství závěsného nábytku, ve kterém najdete skříňky, regály, vitríny i televizní komody.Jednou z předností programu je, že si jeho části můžete sestavit dle vlastních představ. Jednotlivé kousky pasují nejen k sobě, ale také do sebe jako puzzle! Například police regálů můžete vyplnit závěsnými skříňkami, jak je vidět na fotografii. Snadno tak vytvoříte širokou obývací stěnu i drobnou knihovničku do koutu místnosti. Všechny skříňky jsou vybavené systémem „push and click“, který zajišťuje jejich bezúchytkové otevírání, stačí něžné stlačit dvířka.Milovníky moderního stylu okouzlí čistý minimalistický design. Jednotlivé kousky nemají žádné zdobené prvky, a proto lépe vyniknou jejich elegantní tvary a lesklý povrch. Na výběr je několik barevných provedení, které můžete dle libosti kombinovat. Nechybí čistě bílý odstín, oblíbené přírodní dekory ani pestré barvy, jako je oranžová, modrá nebo zelená.Dostupné na www.jena-nabytek.cz