Zdravější infrazáření!

Text: Prima Žena

18. května 2017 | 09:00

Blíží se léto a s ním opalování. Na sluníčku vám ale může ublížit škodlivé UV záření. Vyzkoušejte raději to infračervené ve své vlastní sauně.



Oboje jsou neviditelná

Infrasauny vyhrávají

Ultrafialové i infračervené záření jsou součástí slunečních paprsků. Lidské oko je nepřehlédne, tělo ale účinky pozná. Malé množství ultrafialového záření dodává vitamin D. Vyšší intenzita ale škodí kůži, zraku a dokonce může způsobit rakovinu.Naproti tomu infračervené záření se dostane až pod kůži a prohřívá tkáň do hloubky 4 cm. Často jej doporučují i lékaři. Využívá se v inkubátorech, kde miminkům nahrazuje teplo matky. Infračervené paprsky totiž vydává každý z nás. Dejte ruce co nejblíže k sobě, aniž by se dotýkaly. Cítíte teplo? To je infrazáření.Na opalování není nic špatného, snad každá žena touží po bronzovém opálení. Musíte si ale dávat pozor na UV záření. Nutný je opalovací krém s minimálním SPF faktorem 30, a ani s ním byste neměly na sluníčku trávit příliš mnoho času. Prokládejte opalování s pobytem ve stínu.Působení infrapaprsků však nijak omezovat se nemusíte. Infrasauny pomáhají při problémech s kůží, bolestech kloubů, problémech s tlakem nebo sportovcům při regeneraci. Infrasauny jsou díky moderním zářičům rozehřáté už za sekundu, takže se můžete infrasaunovat, kdykoliv si vzpomenete. Dopřejete si 20-30 minut blahodárné koupele v infrapaprscích, pak si dejte vlažnou sprchu a budete se cítit jako znovuzrozená.Infrasauny navíc můžete mít i v malém bytě. Stačí 1 m2 prostoru. Nechte si infrasaunu postavit na míru od profesionálů z české firmy SaunaSystem a užívejte si skvělých účinků infrapaprsků.