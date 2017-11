Zima je tu, zahřejte se…

Text: Prima Žena

2. listopadu 2017 | 09:00

Ručičky hodinek se posunuly o hodinu dozadu a nás opět čeká zimní čas. Část roku, kterou většina z nás v oblibě moc nemá, proto společnost SCANquilt připravila kolekci povlečení, která nám tento čas zpříjemní.



Pokud rádi spíte v chladné místnosti a chcete být hezky v teple, vyzkoušejte flanelové povlečení SCANquilt . Příjemný pocit měkkosti a hebkosti je u flanelu způsoben vlasovým efektem, který vzniká počesáním kvalitní bavlněné tkaniny. A až ho v dubnu uklidíte, povlékněte si v teplých letních měsících třeba bavlněný SATÉN nebo povlečení KLASIK z kvalitní plátnové tkaniny.Zachumlejte se do hebkého plédu VELUR a zpříjemněte si tak chvilky odpočinku, četbu v křesle u krbu či sledování televize. Zvolte barevné odstíny, které budou ladit s interiérem Vašeho obývacího pokoje nebo ložnice a celkovou atmosféru můžete podtrhnout doplněním vhodných dekoračních polštářků. Vlněný pléd rozhodně udělá radost také jako krásný a luxusní dárek.Přišla zima, užijte si teplo s Antialergickou celoroční přikrývkou MEDIC AntiStress/AntiBacterial s výplní s ionty stříbra je určena pro alergiky, děti nebo pokud požadujete dokonalý pocit čistoty. Ionty stříbra aktivně zamezují přítomnosti mikroorganismů, které mohou zhoršovat alergie. Uhlíková vlákna vetkaná do vrchní tkaniny navíc zbavují okolní prostředí elektrostatického náboje, Váš spánek tak může být co nejklidnější.Víte, že ve starověku se dávala do amfory s pitnou vodou stříbrná mince, aby se voda nekazila tak rychle?Více na www.scanquilt.cz