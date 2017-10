5 tipů, jak si užít vánoční přípravy

Text: Prima Žena

26. října 2017 | 15:00

Ne nadarmo se o Vánocích říká, že je to nejkrásnější období v roce. Vůně cukroví, rodina pohromadě, krásné vánoční dekorace, voňavé svíčky, světýlka a kouzelná atmosféra? To zkrátka nejde nemilovat. Přesto má spousta lidí období před svátky spojeno se stresem, shonem a hromadou povinností. A přitom je to taková škoda! Proto pro vás máme 5 tipů, jak si užít nejen Vánoce samotné, ale i jejich přípravu.

Nakupování dárků v klidu a pohodlí

Kouzelná atmosféra lusknutím prstu

Pečení je radost

Vychutnejte si vánoční přípravy. Doslova!

Přeplněná a přetopená nákupní centra jsou to poslední, co by vám navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Proplétání se davy s těžkými taškami se letos vyhněte – je tu totiž mnohem lepší řešení. Uvařte si voňavý vánoční čaj nebo svařák, pohodlně se uvelebte na sedačce, obklopte se měkoučkou dekou s hromadou polštářů a pusťte se do vybírání vánočních dárků on-line. A pokud si nevíte rady, komu čím udělat radost, na Bella Rose najdete krásné kousky pro každého, přehledně roztříděné podle kategorií.Co by to bylo za Vánoce bez krásné výzdoby ? To však neznamená, že musíte přípravami domácnosti trávit dlouhé hodiny. Spoustu parády nadělají třeba takové světelné dekorace. Stačí pověsit světýlka nad okno, namotat je na poličku nebo čelo postele, a kouzelná atmosféra je rázem na světě. A když k tomu zapálíte voňavou svíčku , nebude k dokonalosti chybět nic.Stresovat se, zda stihnete upéct 12 druhů cukroví? Jestli krém dobře ztuhne? Jestli zvládnete vše slepit včas? Nenechte se pečením stresovat. Místo spousty druhů bohatě postačí pár nejoblíbenějších a místo na kvantitu vsaďte na efektní zdobení - uvidíte, že linecké vyválené za pomocí vzorovaného válečku na sebe strhne veškerou pozornost.Jak si pečení voňavých perníčků nebo balení dárků ještě více zpříjemnit? Uvařte si k tomu do stylového vánočního hrnečku něco dobrého. Náš tip je netradiční svařák z bílého vína s bezovým sirupem. A pokud radši volíte něco nealkoholického, horké kakao se šlehačkou a roztomilými malými marshmallow zaručeně nezklame, a navíc navodí vzpomínky na dětství.